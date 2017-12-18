Завод по переработке мусора и сортировочные комплексы построят в Караганде

Утилизация мусора на заводе будет безотходной.

Мусороперерабатывающий завод и сортировочные комплексы построят в Караганде в рамках государственно-частного партнерства, пишет МИА «Казинформ».

Сейчас рассматривается несколько предложений о строительстве завода и сортировочных комплексов.

Как рассказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области Руслан Тулепбаев, сортировочные комплексы будут построены в Караганде, Темиртау и Жезказгане. Утилизация мусора на заводе, по словам руководителя управления, будет безотходной — это самая оптимальная технология переработки мусора.

Строительство завода — это перспектива, а пока успешно реализуется работа по складированию твердых бытовых отходов. Утверждены «Дорожные карты» по внедрению раздельного сбора, сортировки и утилизации отходов.

«В Караганде и Темиртау с 2014 года поэтапно внедряется двухконтейнерная система для сбора отходов. За этот период установлено более тысячи специальных контейнеров. В целом за 2016 год услугами по вывозу твердых бытовых отходов охвачено 80 процентов городского и 54 процента сельского населения. Общий объем переработки отходов составил 9 процентов к общему объему накопления при плановом показателе на этот год 3 процента», — рассказал Руслан Тулепбаев.

В регионе в этом году показатели выбросов вредных веществ снизились на 12.6 процентов по сравнению с 2012 годом. Выбросы за 2016 год составили 593 тысячи тонн. Снижение произошло благодаря тому, что крупные предприятия добросовестно проводят природоохранные мероприятия. В минувшем году на реализацию мероприятий по защите экологиия было направлено более 21 миллиарда тенге. Между тем, по-прежнему лидерами по уровню загрязненности остаются Темиртау, Балхаш, Жезказган и Караганда.