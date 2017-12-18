Лихорадкой Денге заразилась в Индии карагандинка

Комара как источника заражения назвала сама пациентка.

От укуса комара заразилась лихорадкой Денге жительница города Шахтинска Карагандинской области, передает МИА «Казинформ».

«Заражение она связывает с укусом комара во время пребывания в эндемичной по лихорадке Денге местности в Индии. Температура повысилась до 39 градусов, появились озноб, головные боли, слабость и сыпь в течение суток после укуса комара», — сообщили в департаменте охраны общественного здоровья Карагандинской области.

Так совпало, что в момент нахождения туристки в Индии там регистрировалась повышенная заболеваемость граждан лихорадкой Денге. В настоящий момент пациентка чувствует себя удовлетворительно. В Казахстане случаи заболевания лихорадкой Денге — единичные, все они привозные.

«Рекомендуем туристическим фирмам и людям, выезжающим за границу на отдых и в командировку, интересоваться ситуацией по инфекционным болезням в стране пребывания и риске заражения геморрагическими лихорадками. Следует использовать индивидуальные средства защиты, такие как оконные противомоскитные сетки, пологи. Нужно надевать одежду с длинными рукавами, обработанную инсектицидом, использовать репелленты и фумигаторы, отпугивающие комаров. При появлении по возвращении из вышеуказанных стран отклонений в состоянии здоровья необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью и информировать врача о факте пребывания в стране с тропическим климатом», — сообщили в департаменте.

Лихорадка Денге широко распространена в странах Юго-Восточной Азии — Таиланде, Индонезии, Вьетнаме, Сингапуре, Филиппинах, Индии, Африке, в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки. Источником инфекции является больной человек, обезьяны и летучие мыши. Передачу инфекции от больного человека осуществляют комары. Инфицированный комар способен передавать вирус в течение всей своей оставшейся жизни. При заболевании классической формы лихорадки Денге прогноз благоприятный, а при геморрагической форме летальность составляет около 50 процентов.