Карагандинские инвалиды возмущены закупом компьютерных мышек на десятки миллионов

С жалобой общественник обратился к председателю комиссии партийного контроля при областном филиале партии «Нұр Отан».

Инвалид, общественный деятель Жанибек Байтоков возмутился закупом компьютерных мышек для инвалидов на десятки миллионов тенге, передает Today.kz.

«Возмущают государственные закупки, которые проводит управление координации занятости и социальных программ области, а точнее то, что именно закупается данной организацией. Зачем тратить миллионы бюджетных тенге на закуп компьютерных мышек, если они и так есть в современных ноутбуках в качестве чувствительной панели для пальцев?!» — задается вопросом Жанибек Байтоков.

С жалобой общественник обратился к председателю комиссии партийного контроля при областном филиале партии «Нұр Отан» Аманжолу Нурбекову и инспектору партийного контроля Алмасу Тажигулову.

«Этими мышками не пользуются люди! Почему градусник, глюкометр с 300 тест-полосками выдается раз в пять лет? Этого критически мало. Ведь в день человек должен расходовать четыре тест-полоски. Да и электронный градусник даже одного года не протянет – выйдет из строя. В этом году управление координации занятости и социальной защиты населения вообще выдало глюкометры с 25 полосками», — рассказал о ситуации Байтоков.

Он также поведал, что люди с ограниченными физическими возможностями недовольны реализацией услуги «Инватакси» — транспорта для инвалидов.

«В Караганде в выходные дни данной услугой воспользоваться нельзя», — сообщил общественный деятель.

Кроме того, Жанибек Байтоков высказал недоумение, что пенсионерам-инвалидам не положено выдавать ноутбуки. Возмутило и то, что с этого года вместо диктофонов инвалидам решено выдавать телефоны с функцией голосового сообщения.

«Приказом министра труда и соцзащиты населения Казахстана от 10 августа 2017 года диктофон заменен на телефон с голосовым сообщением. А нужно было заменить на телефон с синтезом речи. Это действительно необходимо для инвалидов», — считает инвалид.

Как сообщили в пресс-службе областного филиала партии, члены комиссии партийного контроля подготовят запрос в государственные учреждения для проверки озвученных фактов.