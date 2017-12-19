Коммунальные услуги подорожают в Темиртау с 1 января

Повысится стоимость услуг предоставления холодной воды, отопления, горячей воды и канализации.

Услуги предоставления холодной воды, отопления, горячей воды и канализации подорожают в Темиртау с 1 января 2018 года, передает Today.kz.

Как сообщила заместитель директора по экономике ТОО «Окжетпес-Т» Анна Заманова, все законные процедуры для утверждения новых тарифов компанией были соблюдены.

Отопление с 1 января будет стоить 98,25 тенге (сейчас — 81,74 тенге) за квадратный метр в месяц. При наличии общедомового прибора учета тепловая энергия будет стоить 2 655,30 тенге за 1 Гкал.

Холодная вода будет стоить 134,55 тенге (сейчас 97,35 тенге) за кубический метр (1 628,97 с человека в месяц, если нет счетчика). Полив: май, сентябрь – 2,69 тенге за 1 квадратный метр, июнь, июль, август – 13,45 тенге за 1 квадратный метр.

Горячая вода — 337,12 за кубометр (сейчас – 297,42). Если нет приборов учета — 1 076,80 тенге с человека в месяц (сейчас – 949,98 тенге).

Канализация – 42,76 тенге кубометр (сейчас 29,51), или 654,31 тенге с человека.

Тарифы для юридических лиц без учета НДС: тепловая энергия – 2 370,80 тенге за 1 Гкал. Подпиточная вода – 90 тенге за один кубометр. Холодная вода – 120,13 тенге за один кубический метр. Канализация — 38,18 тенге с человека в месяц.

Как сказала Анна Заманова, ТОО ведет планомерную работу по тарифообразованию в рамках установленных требований законодательства «О естественных монополиях»