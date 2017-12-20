Глава «АрселорМиттал Темиртау» обратился к рабочим после забастовки

Парамжит Калон отметил, что переговоры по выделению инвестиций для компаний были сложными, но ему удалось убедить руководство выделить 450 млн долларов.

Обращение генерального директора АО «АрселорМиттал Темиртау» Парамжита Калона к сотрудникам компании опубликовано в новом выпуске корпоративной газеты АМТ от 20 декабря.

Он напомнил, что компания работает в Казахстане уже 22 года, и за это время в неё было инвестировано около 6 млрд долларов. По его словам, в угольном и стальном департаментах сейчас предпринимаются все необходимые действия по стабилизации производственного процесса.

«При вступлении в должность генерального директора я принял на себя обязательства увеличить мощности и ускорить темпы развития компании, что положительно отразится на благосостоянии сотрудников и их семей», – говорится в обращении Калона.

Он отметил, что объём произведённой продукции увеличивается второй год подряд, несмотря на сложную рыночную ситуацию. Также второй год подряд компания увеличивает инвестиции в улучшение условий труда и экологической обстановки.

В этом году объём инвестиций по всем департаментам составил около 82 млрд тенге, из них 32 млрд – в угольный департамент.

«Переговоры с руководством по выделению инвестиций для нашей компании были очень сложными из-за текущей обстановки, но мне удалось убедить их в том, что, даже несмотря на подрыв экономической ситуации в АО «АрселорМиттал Темиртау», мы готовы и дальше работать на максимуме наших возможностей, чтобы вывести компанию на получение финансовой прибыли и тем самым улучшить благосостояние как самих работников и их семей, так и всей компании в целом», – сообщил Парамжит Калон.

Он рассказал, что, несмотря на происшедшее, в 2018 году в развитие компании будет инвестировано 450 млн долларов (150 миллиардов тенге). Из них 340 млн – капиталовложение в развитие современных технологий, 40 млрд тенге предназначены для угольного департамента.

«Сейчас нам всем нужно сосредоточиться на работе и выйти на те параметры, которые мы достигали в течение этого года, и после выправления ситуации начинать ускорять обороты для достижения нашей долгосрочной задачи по производству 5 млн тонн стали. Только таким образом мы обеспечим хорошее будущее себе и своим детям», – заключил гендиректор АМТ.

По информации informburo.kz