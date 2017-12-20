Парамжит Калон отметил, что переговоры по выделению инвестиций для компаний были сложными, но ему удалось убедить руководство выделить 450 млн долларов.
Обращение генерального директора АО «АрселорМиттал Темиртау» Парамжита Калона к сотрудникам компании опубликовано в новом выпуске корпоративной газеты АМТ от 20 декабря.
Он напомнил, что компания работает в Казахстане уже 22 года, и за это время в неё было инвестировано около 6 млрд долларов. По его словам, в угольном и стальном департаментах сейчас предпринимаются все необходимые действия по стабилизации производственного процесса.
«При вступлении в должность генерального директора я принял на себя обязательства увеличить мощности и ускорить темпы развития компании, что положительно отразится на благосостоянии сотрудников и их семей», – говорится в обращении Калона.
Он отметил, что объём произведённой продукции увеличивается второй год подряд, несмотря на сложную рыночную ситуацию. Также второй год подряд компания увеличивает инвестиции в улучшение условий труда и экологической обстановки.
В этом году объём инвестиций по всем департаментам составил около 82 млрд тенге, из них 32 млрд – в угольный департамент.
«Переговоры с руководством по выделению инвестиций для нашей компании были очень сложными из-за текущей обстановки, но мне удалось убедить их в том, что, даже несмотря на подрыв экономической ситуации в АО «АрселорМиттал Темиртау», мы готовы и дальше работать на максимуме наших возможностей, чтобы вывести компанию на получение финансовой прибыли и тем самым улучшить благосостояние как самих работников и их семей, так и всей компании в целом», – сообщил Парамжит Калон.
Он рассказал, что, несмотря на происшедшее, в 2018 году в развитие компании будет инвестировано 450 млн долларов (150 миллиардов тенге). Из них 340 млн – капиталовложение в развитие современных технологий, 40 млрд тенге предназначены для угольного департамента.
«Сейчас нам всем нужно сосредоточиться на работе и выйти на те параметры, которые мы достигали в течение этого года, и после выправления ситуации начинать ускорять обороты для достижения нашей долгосрочной задачи по производству 5 млн тонн стали. Только таким образом мы обеспечим хорошее будущее себе и своим детям», – заключил гендиректор АМТ.
По информации informburo.kz
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В среднем по 6 комментариев на материал.
Эта сказка хороша, начинай сначала :)))
Don
20 декабря, 2017 в 10:14
Извиняюсь, 6 миллиардов инвестиций, а сколько заработали за эти 22 года? Даже боюсь представить
Мистер очевидность
20 декабря, 2017 в 10:32
Парамжит Калон&? Парамжит Калон&!
за кого так крепко кулаки тут держит он?
ТЯЖЕЛО ТОЛКАТЬ ВАГОН?
Мы продолжим свой разгон=
Мы ж вложились аж как вон.
$$$$$$$$$$$$$$$$
Если будете пахать-
может вложимся оппять!
$???$????$???????$??????$$$
Ох и тяжелая эта работа=»пургу гнать»
$???$????$???????$??????$$$
А скажи ка нам Калон-
КУДА ДЕЛСЯ НАШ ОЗОН
и почем в KZ батон?
А скажи ка нам Калон^ >КУДА ДЕЛСЯ НАШ ОЗОН и почем в KZ батон?
20 декабря, 2017 в 12:46
Заступлюсь за руководство Арселора. Вот их модно сейчас, благодаря «картонным героям» — забастовщиком ругать, мол такие-сякие, и то не так и это не так… Сколько можно кормить иностранцев и тд…
Этих иностранцев я совсем не знаю — но я точно знаю одно, есмли вместо них поставить на руководство наших местных чиновников-распильщиков, то будет гораздо хуже!!! Гораздо хуже, без вариантов!!!
Ушлепок
20 декабря, 2017 в 11:36
А про выплаты премии уже тишина? Всё, передумали?… на шахтах профсоюзники говорят, что если и дадут, то выборочно , подземным ИТР, допустим, фигу
Остались вопросы
20 декабря, 2017 в 12:20
Прям слезау прошибло от таких жалостливых речей. Работая на угольном разрезе, себестоимость угля была 500-600 тенге. Но ее накручивали такими инвестициями до 3500 тенге. И в акимате отчитывались, что проект чисто СОЦИАЛЬНЫЙ, прибыли не приносит, а рабочие места организованы. Налоги платили с прибыли 100 тенге. Лично сам всё марофетил, дурень, ни чего не имея с этого. И постоянные грамоты от акимата за социальное развитие региона!!! Вооо бизнес!!! Убедите меня что здесь не так.
экс горожанин
20 декабря, 2017 в 12:26
«Сейчас нам всем нужно сосредоточиться на работе»
«Только таким образом мы обеспечим хорошее будущее себе и своим детям»
Это высказывания человека, который загубил в Караганде не одну сотню человек, потому что не знал, что оказывается карагандинские шахты -самые опасные в мире.
Но которому глубоко плевать на аборигенов.
Который произносит коммунистические лозунги для кармана хозяина.
Который говорит про «будущее наших детей», прекрасно зная, что у наших и его детей -абсолютно не сравнимое будущее. т.к. будущее наших детей он отрывал и оторвет для своих.
Пошлый текст для лохов.
ШП
20 декабря, 2017 в 19:02
Главный владелец всех доходов АрселорМиттал — Назарбаев с семьёй и его приближенные…, то есть совладельцы Фирмы Казахстан с его населением и наследнием от СССР, почти безграничным, так как ни они всё создавали, а Советский Народ. Так, что пускай не ограничиваются поддачками, а возвращают всё в собственность Народа, включая Власть. Долой грабёж Западом и Китаем богатств Казахстана через государственных чиновников, которые во главе с президентом обещают Народу зажить хорошо в 2050,а сами тратят народные деньги по всему миру на покупку замков, яхт,вилл,самолётов и т.д…… Пришло Время перемен. И эти перемены осуществит ДВК….
Мансур
20 декабря, 2017 в 20:25