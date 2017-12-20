«Карагандинская Ванга» дала прогноз по Казахстану на 2018 год

Как утверждает экстрасенс, высшие силы будут благосклонны к Казахстану в следующем году.

2017 год подходит к своему концу. И наверняка многих соотечественников интересует вопрос: чего ожидать в будущем, 2018-м?

Мы обратились к одной из самых популярных казахстанских предсказательниц современности – Вере ЛИОН, которую СМИ нарекли «казахской Вангой». Экстрасенс поделилась с медиа-порталом Caravan.kz своими прогнозами на предстоящий 2018 год.

— 2018 год для Казахстана будет относительно спокойным и позитивным.

— Какие именно позитивные моменты ожидают нашу страну?

— Увеличится ВВП страны, будут заметные улучшения в экономике, увеличение благосостояния граждан. Среди азиатских стран возникнет новое содружество. Также уменьшится давление ИГИЛ на Среднюю Азию.

— А отрицательные?

— Страну ждут затопления, но не катастрофичные. Сильных землетрясений не будет. Из плохих событий я вижу авиакатастрофу: снег, маленький домик, железнодорожный путь — туда упадет самолет.

— Ожидаются ли какие-нибудь значительные перемены в правительстве?

— Отдадут под суд некоторых высокопоставленных чиновников или даже военных.

— Каким будет курс тенге в будущем году?

— Я не люблю говорить о деньгах и валюте, но точно знаю, что доллар будет лихорадить, а значит, и деньги всех стран также будут лихорадить.

— Чего можно ожидать от выступления Казахстана на предстоящей Олимпиаде?

— Казахстан поднимет свой рейтинг в спорте, или это победа в каких-то крупных соревнованиях на стадионе. Я давала предсказания для Казахстана на ОИ в Сочи, 1-2 медали, не более. В этот раз медалей будет гораздо больше. А именно: хорошо отличатся лыжники.

— В одном из ваших недавних предсказаний говорится, что в 2018 году миру будет угрожать эпидемия, которая унесет жизнь многих людей. Затронет ли эта угроза Казахстан?

— Эпидемии Казахстан не заденут, разве что грипп.