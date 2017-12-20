Как утверждает экстрасенс, высшие силы будут благосклонны к Казахстану в следующем году.
2017 год подходит к своему концу. И наверняка многих соотечественников интересует вопрос: чего ожидать в будущем, 2018-м?
Мы обратились к одной из самых популярных казахстанских предсказательниц современности – Вере ЛИОН, которую СМИ нарекли «казахской Вангой». Экстрасенс поделилась с медиа-порталом Caravan.kz своими прогнозами на предстоящий 2018 год.
— 2018 год для Казахстана будет относительно спокойным и позитивным.
— Какие именно позитивные моменты ожидают нашу страну?
— Увеличится ВВП страны, будут заметные улучшения в экономике, увеличение благосостояния граждан. Среди азиатских стран возникнет новое содружество. Также уменьшится давление ИГИЛ на Среднюю Азию.
— А отрицательные?
— Страну ждут затопления, но не катастрофичные. Сильных землетрясений не будет. Из плохих событий я вижу авиакатастрофу: снег, маленький домик, железнодорожный путь — туда упадет самолет.
— Ожидаются ли какие-нибудь значительные перемены в правительстве?
— Отдадут под суд некоторых высокопоставленных чиновников или даже военных.
— Каким будет курс тенге в будущем году?
— Я не люблю говорить о деньгах и валюте, но точно знаю, что доллар будет лихорадить, а значит, и деньги всех стран также будут лихорадить.
— Чего можно ожидать от выступления Казахстана на предстоящей Олимпиаде?
— Казахстан поднимет свой рейтинг в спорте, или это победа в каких-то крупных соревнованиях на стадионе. Я давала предсказания для Казахстана на ОИ в Сочи, 1-2 медали, не более. В этот раз медалей будет гораздо больше. А именно: хорошо отличатся лыжники.
— В одном из ваших недавних предсказаний говорится, что в 2018 году миру будет угрожать эпидемия, которая унесет жизнь многих людей. Затронет ли эта угроза Казахстан?
— Эпидемии Казахстан не заденут, разве что грипп.
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Бред это все, только богу известно что будет завтра
Юра Полусмак
20 декабря, 2017 в 11:06
И ваши слова про Бога тоже бред.
Дмитрий
20 декабря, 2017 в 13:50
Мне особенно это понравилось: «Отдадут под суд некоторых высокопоставленных чиновников…»
Вангую — это будет происходить каждый год!
Мурат
20 декабря, 2017 в 11:36
Как всегда, сплошные сенсации)
rrb
20 декабря, 2017 в 11:38
Так и я могу.
Каждый год нас топит, не сильно, но топит. Самолеты в казахстане каждый год падают и не один. Доллар колбасит постоянно, вернее не доллар, а тенге. Как зима- так у всех грипп. А про олимпийцев — конечно, конкурентов то меньше. Россиян не пускают, амеры тоже под вопросом, поедут-не поедут.
Так что я тоже Вангог! ))
экс горожанин
20 декабря, 2017 в 11:53
Вангующие и ходящие к ним за советом ‘заглянуть’ в будущее — это личности истероидной акцентуации, которые не могут и не хотят взять на себя ответственность за свою жизнь.
Айгу
20 декабря, 2017 в 11:53
Вангую. У кого были деньги и работал (акиматы и т.д и т.п) деньги прибавятся. У кого не было и мало , так и останется . Потому что , мы должны быть голодными и умными , в отличии от первых .
Семен
20 декабря, 2017 в 12:34
Помнится, несколько лет назад ваша казахстанская Ванга предсказывала, что на Миттале в Темиртау сменится собственник… И — что — еще…
Михалыч
20 декабря, 2017 в 12:43