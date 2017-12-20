Видные ученые и лингвисты Казахстана продолжают трудиться над новым национальным алфавитом на латинской графике
Широкой публике его обещают представить уже в январе, передает телеканал КТК.
Каким будет окончательный вариант латинского казахского, пока не раскрывают, подчеркивая, что утвердить предложенную версию сначала должна специальная комиссия. Однако некоторые отечественные бизнесмены и чиновники, не дожидаясь этого, уже перевели отдельные названия и сменили таблички. С критикой в адрес таких граждан накануне выступил сам Касым-Жомарт Токаев.
Улицы главного города страны сегодня пестрят рекламными афишами и опознавательными знаками на латинской графике. Несмотря на то, что до окончательного перехода национального алфавита на новый лад остается еще 8 лет, отечественные бизнесмены следуют тренду и весьма активно переводят свою работу на латинский казахский. Такая спешка вызывает недовольство у видных политиков. Чересчур предприимчивых граждан на своей странице в социальной сети раскритиковал Касым-Жомарт Токаев.
— Национальная комиссия пока не пришла к окончательному решению по переводу казахского языка на латинский алфавит. Поэтому использовать апострофы в газетах и других местах пока рано,- поясняет председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев.
И если спикер Сената критикует соотечественников за излишнюю спешку, то глава Мангистауской области Ералы Тугжанов, напротив, таким образом пытается привлечь внимание к своему округу. Так, акимат 12-го региона уже через 3 дня после подписания президентом указа о повсеместном переходе на новую графику перевел все вывески главных городских организаций на латинский казахский. Апострофы появились в названиях акимата и маслихата.
— Это сделано для того, чтобы граждане могли как можно скорее привыкнуть к латинской графике,- говоритначальник управления по развитию языков Мангистауской области Гульзайда Толеугалиева.
Быстрее выучить новый алфавит сейчас помогают и астанчанам. Уже несколько месяцев в столице проводятбесплатные курсы латинского казахского, которые, согласно задумке учителей, позволят гражданам быстрее адаптироваться к кардинально сменившему внешний вид языку.
Что же будет со всеми этими вывесками и курсами, после того как разработчики нового алфавита представят ужетретий вариант казахского на латинице, пока неизвестно. К слову, неизвестно сегодня ничего и о последней работе лингвистов. Специалисты держат проект в строжайшем секрете и обещают представить его членам национальной комиссии только в январе.
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и че теперь будет с улицами
Зеко
20 декабря, 2017 в 12:04
ничего не будет, официально то утвердили переход, ну и этапы тоже начали потихоньку двигать
Моана
20 декабря, 2017 в 12:28
вот это вот самое правильное решение
Дыкын
20 декабря, 2017 в 12:05
теперь осталось ожидать 2025 года
Өзінше
20 декабря, 2017 в 12:06
Я с нетерпением жду 2025
Мадик
20 декабря, 2017 в 12:20
вроде как уже утвердили алфавит, а дальнейшие ньансы исправят в рабочем порядке
Lani
20 декабря, 2017 в 12:27
без утвержденного протокола не смогли бы начать работы по переходу на латиницу, а сам переход не значит ведь тотальный одновременный перевод
Орел
20 декабря, 2017 в 12:28
не думаю, что плохо что начали внедрять и вешать таблички на латинице, все таки уже елбасы утвердил азбуку
Данара
20 декабря, 2017 в 12:28
Спешить в этом вопросе нельзя и надо дождаться окончательного утверждения алфавита.
mm22
20 декабря, 2017 в 12:30
Возможно, что будут еще изменения в алфавите, пока не приняли окончательное решение.
BIK
20 декабря, 2017 в 12:32
Менять еще рано, еще правила необходимо проработать.
kort
20 декабря, 2017 в 12:33
Утвердят и тогда уже можнно менять, сейчас действительно пока рано.
vik
20 декабря, 2017 в 12:35
Лучше не спешить в этом вопросе, книги уже есть, но это пока единичные случаи, спешить не надо.
хром
20 декабря, 2017 в 12:37
До введения единого стандарта нового алфавита казахского языка переведенного на латиницу, остается совсем немного времени. Так чего же ждать!
Молдир
20 декабря, 2017 в 13:15
Нам переход на латинский алфавит позволит не только быстрее пройти процесс мировой интеграции, но и иностранным гражданам быстрее интегрироваться в языковую культуру нашей страны
Сабира
20 декабря, 2017 в 13:18
я поддерживаю переход на латиницу, но мне кажется таблички менять рановато потому что могут быть еще изменения в алфавите. мы его не опробовали практически
yuli
20 декабря, 2017 в 13:28
зачем менять сразу таблички? сразу окончательный вариант уже утвержден? если введут изменения, придется снова их менять а это лишняя трата денег
Мика
20 декабря, 2017 в 13:29
а я считаю если уже даже книги печатаются на латинской графике то и от таблички вреда не будет. люди каждый день их видят и быстрее привыкнуть смогут
Зара
20 декабря, 2017 в 13:31