Не дожидаясь утверждения нового алфавита, в Казахстане меняют вывески

Видные ученые и лингвисты Казахстана продолжают трудиться над новым национальным алфавитом на латинской графике

Широкой публике его обещают представить уже в январе, передает телеканал КТК.

Каким будет окончательный вариант латинского казахского, пока не раскрывают, подчеркивая, что утвердить предложенную версию сначала должна специальная комиссия. Однако некоторые отечественные бизнесмены и чиновники, не дожидаясь этого, уже перевели отдельные названия и сменили таблички. С критикой в адрес таких граждан накануне выступил сам Касым-Жомарт Токаев.

Улицы главного города страны сегодня пестрят рекламными афишами и опознавательными знаками на латинской графике. Несмотря на то, что до окончательного перехода национального алфавита на новый лад остается еще 8 лет, отечественные бизнесмены следуют тренду и весьма активно переводят свою работу на латинский казахский. Такая спешка вызывает недовольство у видных политиков. Чересчур предприимчивых граждан на своей странице в социальной сети раскритиковал Касым-Жомарт Токаев.

— Национальная комиссия пока не пришла к окончательному решению по переводу казахского языка на латинский алфавит. Поэтому использовать апострофы в газетах и других местах пока рано,- поясняет председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев.

И если спикер Сената критикует соотечественников за излишнюю спешку, то глава Мангистауской области Ералы Тугжанов, напротив, таким образом пытается привлечь внимание к своему округу. Так, акимат 12-го региона уже через 3 дня после подписания президентом указа о повсеместном переходе на новую графику перевел все вывески главных городских организаций на латинский казахский. Апострофы появились в названиях акимата и маслихата.

— Это сделано для того, чтобы граждане могли как можно скорее привыкнуть к латинской графике,- говоритначальник управления по развитию языков Мангистауской области Гульзайда Толеугалиева.

Быстрее выучить новый алфавит сейчас помогают и астанчанам. Уже несколько месяцев в столице проводятбесплатные курсы латинского казахского, которые, согласно задумке учителей, позволят гражданам быстрее адаптироваться к кардинально сменившему внешний вид языку.

Что же будет со всеми этими вывесками и курсами, после того как разработчики нового алфавита представят ужетретий вариант казахского на латинице, пока неизвестно. К слову, неизвестно сегодня ничего и о последней работе лингвистов. Специалисты держат проект в строжайшем секрете и обещают представить его членам национальной комиссии только в январе.