Парламент РК принял поправки в КоАП

Данные поправки предусматривают снижение штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты согласились с изменениями и дополнениями, внесенными сенаторами в законопроект «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». Таким образом, закон считается принятым и направляется на подпись Главе государства, сообщает Zakon.kz.

«Комитет Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе рассмотрел изменения и дополнения, внесенные Сенатом Парламента в проект данного закона. Внесенные изменения и дополнения направлены на уточнение ряда норм законопроекта. Отдельные поправки касаются совершенствования процессуальных норм законопроекта. В целом, поправки не затрагивают концепцию и не ухудшают содержание законопроекта, одобренного Мажилисом. В связи с этим комитет предлагает согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом Парламента в данный проект закона», — сказал депутат Арман Кожахметов.

Как сообщал ранее сенатор Дулат Куставлетов, в ходе работы над законопроектом внесены изменения и дополнения в одобренный Мажилисом законопроект.

«Эти поправки направлены на разграничение компетенций по рассмотрению дел об административных правонарушениях между судом, уполномоченными органами и должностными лицами; на приведение в соответствие ссылок структурных элементов кодекса; на исключение внутренних противоречий законопроекта», — пояснял парламентарий.

В Минюсте сообщали, что поправки предусматривают смягчение ответственности за ряд нарушений ПДД.

В частности, планируется снизить штраф за превышение скорости (ст. 592). В настоящее время превышение скорости на величину от 10 до 20 километров в час влечет штраф в размере 10 МРП. Эту сумму предлагается снизить до 5 МРП.

В то же время в случае принятия поправок может быть снижен штраф по ст. 594 КоАП «Нарушение правил проезда перекрестков или пересечение проезжей части дороги». Сейчас выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги, которые приводят к созданию затора для движения транспортных средств в поперечном направлении, влечет штраф в размере 10 МРП. Наказание предлагается смягчить до предупреждения или штрафа в размере 3 МРП.

По административной ст. 596 предусмотрен штраф в размере 20 МРП за нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на сторону проезжей части дороги, предназначенной для встречного движения, или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней. Штраф предлагается снизить до 15 МРП.

Запрещенный выезд на встречную полосу, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, влечет за собой лишение водительских прав на один год. Этот срок предлагается снизить до шести месяцев.

Ст. 597 предусматривает штраф в размере 10 МРП за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств. Поправки предлагают снизить размер штрафа до 5 МРП.

Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (ст. 599) наказывается штрафом. За повторное нарушение в течение года предусмотрен штраф в размере 20 МРП, эту сумму предлагается снизить до 15 МРП.

Невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении (ст. 600), влечет штраф. Повторное нарушение в течение года сейчас влечет штраф в размере 20 МРП, эту сумму предлагается снизить до 15 МРП.

Предлагается смягчить ответственность и для пешеходов (ст. 615). Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований о дорожном движении влечет штраф. Штраф за повторное нарушение в течение года предлагается снизить с 15 МРП до 10 МРП.