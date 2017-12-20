Убивший внука дед в Караганде предстал перед судом

Причина расправы — капризы ребенка.

По резонансному делу об убийстве трехлетнего ребенка родным дедушкой начались в Караганде судебные слушания, передает МИА «Казинформ».

39-летний Виталий Таговский из поселка Агадырь Шетского района Карагандинской области признает вину в том, что в состоянии алкогольного опьянения убил ножом 3-летнего внука. Причина расправы — капризы ребенка. Он раскаивается, но не помнит обстоятельства той ночи.

Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Бекзат Шалгимбаев продлил подсудимому истекавший срок меры пресечения «содержание под стражей» на период всего судебного слушания. Таким образом, подсудимый Таговский будет и дальше пребывать в следственном изоляторе АК 159/1 департамента Комитета уголовно-исполнительной системы Карагандинской области.

Напомним, в доме в селе Агадырь Виталий Таговский нанес, по версии следствия, ранения трехлетнему внуку. Он был пьян. Его супруга ночевала у родственников, оставив внука с пьяным мужем. Утром он обнаружил внука мертвым и тут же направился к своей матери, рассказав о случившемся. После чего скрылся в неизвестном направлении. Его задержали спустя неделю.

Мальчик рос без отца. Его мать находилась в Караганде на заработках.