«Желтая вода с отвратительным запахом»: Карагандинцы жалуются на воду из-под крана

Горожане бьют тревогу и оставляют жалобы в соцсетях.

Жители Караганды массово жалуются на неприятный запах и цвет горячей воды в домах и квартирах города, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам карагандинцев, вода имеет мутно-желтый цвет и специфический запах. Они заявляют, что купаться в такой воде не просто неприятно, но и опасно для здоровья.

«Мы живем в центре города, по улице Пассажирская. У нас в квартирах пользоваться горячей водой невозможно. Как только открываешь кран, из него льется мутно-желтая вода. Запах отвратительный, причем и вещи в этой воде не постирать. Белые рубашки вмиг превращаются в серые. У детей появилась аллергия», — рассказали жители нескольких домов по улице Пассажирская.

Как оказалось, страдают от зловонного запаха и цвета горячей воды не только жители 45-го квартала, но и жители Юго-Востока и Майкудука. Они также бьют тревогу и оставляют жалобы в соцсетях.

В пресс-службе ТОО «Теплотранзит Караганда» пояснили, что компания в курсе ситуации и разбирается в ней. По предварительным данным, причиной неприятного цвета и запаха горячей воды могут являться некачественно промытые батареи и отсутствие дезинфекции внутридомовых инженерных сетей.

«Многолетний опыт эксплуатации систем теплоснабжения по принципу открытого водоразбора во многих городах постсоветского пространства убеждает специалистов в том, что в открытой системе теплоснабжения принципиально невозможно обеспечить надлежащее качество горячей воды, подаваемой потребителям. Это объясняется тем, что при такой схеме организации ГВС на водоразбор поступает такая вода, которая прокачивается через отопительные приборы, то есть прежде чем быть отобранной из кранов внутридомовой системы горячего водоснабжения эта вода может совершить несколько циклов по всей системе теплоснабжения», — сообщили в пресс-службе компании.

Также в компании подчеркнули, что неприятный запах воды может появиться, если внутридомовая система отопления была недостаточно промыта при подготовке к отопительному сезону.