Диагноз для НВшников

Заключения психотерапевта ПНД

Говорят, НВшники – сумасшедшие. И чтобы работать в НВ, нужно быть немного «не в себе». И мы решили выяснить, есть ли у нас «шиза» или нет. Для этого все в редакции нарисовали свой портрет, а корреспондент НВ отнес рисунки в ПНД, который находится на 32 квартале. Психотерапевты Боровик Анастасия Михайловна и Абсиметова Елена Вячеславовна ознакомились с материалом и рассказали о психологических особенностях каждого НВшника.

Как говорит Анастасия Михайловна, у каждого человека есть психологические проблемы. И абсолютно каждый находится в группе риска. НВшники – не исключение. У многих выявлен недостаток внимания, эгоцентризм, желание выделиться, а также склонность к самоанализу.

Итак, диагнозы НВшников такие:

Среди наших корреспондентов выявлена тенденция недостатка внимания. В CМИ идут от дефицита общения! Судя по рисункам, самым обделенным вниманием оказался наш Иван Стрижаков. Рисунок он нарисовал «для прикола», но психотерапевт увидела в этом желание выделиться. Тоже, знаете ли, пациент. Ведь от недостатка внимания люди творят страшные вещи. Хорошо, что Иван корреспондент. Жигер Шуданбеков с виду спокойный парень, рассудительный и вдумчивый, но не тут-то было! В тихом омуте, как говорится. Рисунок показал скрытые стороны Жигера, а именно – неспособность себя контролировать. Опасная черта для окружающих. С Жигером шутки плохи. Еще одна темная лошадка среди нас — Алина Омаржанова. Скрытный человек, не любит выражать свои эмоции и все скрывает ото всех. Так что вряд ли вы когда-либо узнаете, что думает Алина про все эти новости. Меня тоже рассекретили. Меня зовут Маша, и я инфантильная девочка, которая легко сходится с людьми и открыта этому миру. Ну а почему бы и нет. Хоть что-то хорошее должно же быть в НВ.

Следующими на очереди к психотерапевту были дизайнеры. У нас всего трое дизайнеров, они занимаются версткой газеты и создают макеты. У них ярко выражена мнительность и сосредоточенность на своей внешности. Правда, наверно, трудно жить, когда ты дизайнер и постоянно придираешься к своей внешности – то текстуры хромают, то полигоны троят. Илья Ионов, добродушный и отзывчивый парень, оказался скрытым доминантом, неподавляемым и сильным. Сила в спокойствии, брат. Адиль Махмедов был разоблачен во мнительности. Адиль не любит смотреть в глаза, как думаете, ему есть что скрывать? А вот Диана Ларцева не особо любитель общаться, она держит дистанцию. Взгляд Дианы как бы говорит о том, что ей вообще по боку, что там происходит и у нее свой мир с розовыми пони и медведями. Да кто вообще этих дизайнеров разберет.

Думаю, в обществе не особо любят рекламщиков. Эдакие скользкие типы с желанием тебе что-то втюхать и навариться на этом. Но наши рекламные менеджеры продают надежный товар. Амбициозные, непреклонные, упрямые и бескомпромиссные – Татьяна Ковель и Карина Сатыбалдина. А также многие другие, пожелавшие остаться в тени.

Начальство у НВ эгоцентричное, любящее все контролировать. У начальницы интернет отдела Натальи Абрамовой выявлено стремление к власти и контролю. Директора вообще у нас хитрые и даже способны манипулировать людьми. И среди всего этого безобразия есть гармоничная личность, которая идет на компромиссы и не агрессивна. Которая из скромности пожелала остаться инкогнито.

Корреспондент заинтересовался, каким образом психотерапевт выявляет психологические склонности.

— Значение имеет все, — рассказывает Анастасия Михайловна. – Как человек держит карандаш, с какой силой нажимает, прямые или изгибистые линии, куда направлен взгляд. Насколько выражена у девушек фигура и какого размера нос у мужчин, говорит о том, насколько сексуальным ощущает себя человек. Если отсутствуют какие-либо части тела, например, часто люди рисуют себя без рук, без пальцев, говорит о нежелании работать своими руками. Наличие на рисунке фона, дополнительных элементов, показывает мироощущение человека. Вообще, у каждого человека есть некоторые свои психологические особенности. Абсолютно каждый находится в группе риска того или иного психического заболевания. Конечно, та картина, которую я описала по вашим рисункам, неполная, чтобы получить подробный анализ, необходимо записаться на консультацию к психотерапевту.