Предоставивших неверную информацию о зарплатах шахтеров накажут — министр

Лица, предоставившие неверные сведения о размере заработной платы шахтеров в Карагандинской области, будут наказаны, заявила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

«В отношении оплаты труда, которую я вам озвучила. Мы вам всегда озвучиваем официальную информацию, представляемую уполномоченным органом или, непосредственно, предприятием. Поэтому моя информация, которую я вам сообщила, это была официальная информация, полученная от главного инспектора труда Карагандинской области», — сообщила Тамара Дуйсенова.

Она отметила, что каждый главный инспектор труда работает с каждым предприятием перед тем, как представить подобную информацию, передает Tengrinews.kz.

«В этой связи сейчас идет служебное расследование о том, кто какую информацию представил, и по результатам этого служебного расследования, будут, конечно, наказаны лица, представившие эту информацию. Сейчас расследование ведется», — заверила министр.

Напомним, ранее Дуйсенова сообщила, что зарплата в ремонтно-пусковых участках составляет 208 тысяч тенге, а в шахтах, где идет добыча, — 326 тысяч тенге. Позже шахтеры из Карагандинской области рассказали о своих зарплатах и поделились фотографиями выданных чеков.