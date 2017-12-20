Лица, предоставившие неверные сведения о размере заработной платы шахтеров в Карагандинской области, будут наказаны, заявила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.
«В отношении оплаты труда, которую я вам озвучила. Мы вам всегда озвучиваем официальную информацию, представляемую уполномоченным органом или, непосредственно, предприятием. Поэтому моя информация, которую я вам сообщила, это была официальная информация, полученная от главного инспектора труда Карагандинской области», — сообщила Тамара Дуйсенова.
Она отметила, что каждый главный инспектор труда работает с каждым предприятием перед тем, как представить подобную информацию, передает Tengrinews.kz.
«В этой связи сейчас идет служебное расследование о том, кто какую информацию представил, и по результатам этого служебного расследования, будут, конечно, наказаны лица, представившие эту информацию. Сейчас расследование ведется», — заверила министр.
Напомним, ранее Дуйсенова сообщила, что зарплата в ремонтно-пусковых участках составляет 208 тысяч тенге, а в шахтах, где идет добыча, — 326 тысяч тенге. Позже шахтеры из Карагандинской области рассказали о своих зарплатах и поделились фотографиями выданных чеков.
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Ну это нормальная ситуация, она же в другом мире живет и ежедневно смотрит правильный хабар
Stas
20 декабря, 2017 в 18:20
Тут не наказывать нужно, а гнать в три шеи поганой метлой тех бездельников, которые за свои оклады (которые не чета шахтёрским) мониторят по телефону, не выходя из своих тёплых кабинетов.
Это не я
20 декабря, 2017 в 19:28
А если эти данные окажутся верными, кого накажут? Министр накажет себя и уйдет в отставку?
Горожанин
20 декабря, 2017 в 19:35
Ребятааа, шахтерыы.. Просветите, а! Что то я не разу не слышала, что в шахте Карагандинского бассейна есть ремонтно-пусковой участок. Мужикии, это где? ВТБ, ВШТ, ЭЛ ЦЕХ, ПОДЪЕМ, АВТОМАТИКА, УКТ, РВУ, МДУ, ДОБЫЧНОЙ, ПРОХОДКА, СВЯЗЬ, ШГС, ТЕХ КОМПЛЕКС…. Ребят… Где РПУ находится, кто работает откликнитесь!
Нина
20 декабря, 2017 в 20:19