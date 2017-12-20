Где в Караганде завтра не будет электричества

Плановое отключение электроэнергии на 21 декабря 2017 года.

Казыбек би район электрических сетей.

По вопросам отключения электроэнергии просьба обращаться по телефону аварийной службы (круглосуточно): тел.: 56-27-27; 56-28-68.

В связи с ремонтными работами по ВЛ-0, 4 кВ фид.5, фид.14, фид.14, фид.12, фид.10, фид.11 от ТП-75 будет отключение электроэнергии 21 декабря 2017 с 09:00 до 17:00:

фид.5

ул. Рационализаторов д.11

ул. Анжерская д.12/2, д.12.

ул. Бобруйская д.15

ул. Липецкая д.35

ул. Энтузиастов д.2а, д.10а

фид.14

ул. Бобруйская д.7а

ул. Витебская д.16

фид.12

ул. Энтузиастов 6а

фид.10

ул. Липецкая, уч.1

фид.11

ул. Витебская, д.12, напротив дома 20.

Темиртауский низковольтный район электрических сетей.

По вопросам отключения электроэнергии просьба обращаться по телефону аварийной службы (круглосуточно): тел.: 8-(72138)-31-4-44; 8-(7212)-91-33-13.

В связи с ремонтными работами в КТП-50 от ПС «Токаревка» будет отключение электроэнергии 21 декабря 2017 с 09:00 до 17:00:

ул. Кониенко.

В связи с техническим обслуживанием ВЛ-10кВ фид.№1 КТП-115 ПС «Самарканд» будет отключение электроэнергии 21 декабря 2017 с 10:00 до 15:00:

ул. Зеленая.

Октябрьский район электрических сетей.

По вопросам отключения электроэнергии просьба обращаться по телефону аварийной службы (круглосуточно): тел.: 56-23-22, 91-33-35.

В связи с ремонтными работами по ВЛ-0, 4 кВ фид.№4 ТП-2193 будет отключение электроэнергии 21 декабря 2017 с 09.00 до 17.00:

ул. Библиотечная д.37 (баня)

ул. Медицинская д.46-д.56

ул. Минина д.46-д.52, д.44/1, д.44/2, д.35/1, д.35/2, д.37/1, д.37/2

ул.Чайкиной д.1-д.7, д.11, д.17-д.21, д.25-д.35, д.39-д.51, д.2-д.52, ИП Сакбаев М.А.: магазин, ИП Кудимова В.И.: мини-маркет, ИП Минко: магазин.

Оңтүстік-Шығыс район электрических сетей.

По вопросам отключения электроэнергии просьба обращаться по телефону аварийной службы (круглосуточно): тел.: 31-58-53, 31-58-00.

В связи с ремонтными работами на ВЛИ-0, 4кВ КТП-153 будет отключение электроэнергии 21 декабря 2017 с 09.00 до 17.00:

ул. Космонавтов д.241-д.247, д.264-д.274, д.278-д.292

ул. Курмангазы д.54, д.56, д.58

ул. Районная д.3- д.33, д.37- д.45, д.2-д.30

ул. Космонавтов д.249, д.253, д.257, д.263-д.269, д.273-д.295, д.298, д.300

ул. Памирская д.103а ТОО «ВИД»

Автомойка.

В связи с ремонтными работами на ВЛИ-0, 4кВ от ТП-116 будет отключение электроэнергии 21 декабря 2017 с 09.00 до 17.00:

ул. Бензинная д.9-д.17, д.21-д.33, д.37-д.45а, д.47-д.55, д.49а, д.20-д.32, д.56-д.68, д.49а, д.64

ул. Костюшка д.3, д.27-д.53, д.31а, д.34-д.42, д.46-д.66, д.14-д.18, д.22, д.26-д.32, д.15-д.25

ул. Авиаторов д.9а

ул. Камская д.35-д.81, д.69а.

В связи с ремонтными работами на ВЛИ-0, 4кВ от КТП-4002 будет отключение электроэнергии 21 декабря 2017 с 09.00 до 17.00:

ул. Космонавтов д.273, д.275, д.277, д.279, д.281, д.283, д.285, д.287, д.289, д.291, д.293, д.294, д.295, д.296, д.298, д.299, д.300.

В связи с ремонтными работами на ВЛИ-0, 4кВ от КТП-4067 будет отключение электроэнергии 21 декабря 2017 с 09.00 до 17.00:

ул. Камская д.35, д.37, д.39, д.41, д.43, д.45, д.47, д.49, д.51, д.53, д.55, д.57, д.59, д.61, д.63, д.65, д.67, д.69, д.69а, д.71, д.73, д.75, д.77, д.79, д.81.