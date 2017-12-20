Казахстанец с зарплатой 150 тысяч тенге с 23 до 45 лет может накопить 10 миллионов тенге на пенсионном счете, сказала министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова.
Дуйсенова заявила, что вопрос о пенсионном обеспечении шахтеров отрегулирован, пишет Tengrinews.kz.
«Человек если 150 тысяч тенге получает с 23 лет, то к 45 годам он может накопить 10 миллионов тенге на свой накопительный пенсионный счет, не считая инвестиционного дохода ЕНПФ. Поэтому есть категория, которая сегодня вступает (на работу — прим.автора), для них этот вопрос может быть отрегулирован», имея в виду возможность досрочного выхода на пенсию при накоплении 12,5 миллиона тенге для женщин и 8,9 миллиона тенге для мужчин.
«А для той категории, которой сегодня 45-50 лет, эти вопросы могут возникнуть, поэтому эти вопросы будем отдельно рассматривать», — пояснила министр.
Напомним, одним из требований бастующих шахтеров было снижение пенсионного возраста до 50 лет.
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Я в шоке
Свои люди
20 декабря, 2017 в 18:29
Интересная арифметика получается:
15000 * 12 * 22 =3960000, ну никак 10 млн не получается…
Петрович
20 декабря, 2017 в 18:38
что вы тут сказки разказуете я за 12 лет собрал 1,5 миллиона хотя зарплата такая же как у шахтера 150тысяч паши хуть на вас 30 лет такую суму не соберешь и сдохнешь на этой работе и яму будет неначто купить будет ,вам всем просто повезло что у нас люди спокойные ,а кто-то жирует хорошо!
танюшка ))
20 декабря, 2017 в 18:40
Госпожа министр должна уметь считать и понимать, что 10 млн на депозите сейчас, это при 12% годовых, равняется 100тыс тенге в месяц. Думаю людей и 80тыс тенге устроит в месяц, при накоплении 8 млн тенге. При том жить вечно мы не будем и к 80тыс по процентам, можно смело добавить 50 тыс из накопленного. Так что снова государство юлит и выкруживает. Отдайте деньги народу, пусть сами распоряжаются от 7 млн тенге. Те кто потратят всё сразу, то это уже их проблемы, а не государства.
Да уш!!!
20 декабря, 2017 в 19:22
у моих знакомых 47 летних работающих на добычном участке накопилось уже по 5000000 миллионов тенге если у них общими будет 300000 тенге то это по 360000 тенге в год чтоб до 9 миллионов накопить им еще десять лет придется пахать уйдут в итоге в 60 лет это издевательство
андрей
20 декабря, 2017 в 19:39
Такого министра гнать взашей надо…каким образом она добилась столь высокого места,остаётся только догадываться…случайный человек
Ернар
20 декабря, 2017 в 19:49
Даааа женщины с зарплатой в 80 тысяч,работая, вкалывая на железной дороге как раз накопят эти миллионы к своей смерти
Леха
20 декабря, 2017 в 19:51
В общем вы это, там, мужики, … Если за все эти годы накопили на пенсионном всего по ляму и чуть больше… У мужа при 180000 начисления общего, пенсионных всего 1200000,хотя до слияния было почти два, ой… Отвлеклась..
Так вот, мужики.. Вы там, это.. На курсы математики походите. Вы считать свои доходы не умеете! Вот только на депозите, под 15%годовых, ппочему то нааамного больше выходит… Но вы всё равно учите правильную математику!
180000… 10%=…. 18000*12=216000*10лет =??? Почему на счету 1200000? А? Мисс министр. Куда мне пойти учить математику?
18000*15%=…… *10 лет….. Я не экономист, я строитель… И люблю когда математика сходится!
Нина
20 декабря, 2017 в 19:53
Вам уже никакой учитель не поможет.
Могли бы и выяснить, что депозитов под 15% годовых НЕ СУЩЕСТВУЕТ. ЗАПРЕЩЕНО НАЦБАНКОМ.
KO
20 декабря, 2017 в 20:22
Иногда лучше молчать, чем ….
«Человек если 150 тысяч тенге получает с 23 лет, то к 45 годам он может накопить 10 миллионов тенге».
Страшно далеки они от НАРОДА. Чтобы в указанный срок накопить 10 млн необходимо ЕЖЕМЕСЯЧНО откладывать по 38 тысяч тенге. 23 года подряд.
То есть на жизнь останется 110 тыс тенге.
И это я не считаю, что за эти 23 года девальваций пройдет 4-5 штук и для выхода на пенсию нужно будет уже не 10 млн — а около 50-100.
И к тому же г-жа министр отвечает вовсе не на тот вопрос, который задавали шахтеры.
Речь шла О СНИЖЕНИИ ПЛАНКИ, а не о ДОСРОЧНОМ выходе!
KO
20 декабря, 2017 в 20:21