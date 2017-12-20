Казахстанец с зарплатой 150 тысяч тенге с 23 до 45 лет может накопить 10 миллионов тенге на пенсионном счете, сказала министр труда и соцзащиты Тамара Дуйсенова.

Дуйсенова заявила, что вопрос о пенсионном обеспечении шахтеров отрегулирован, пишет Tengrinews.kz.

«Человек если 150 тысяч тенге получает с 23 лет, то к 45 годам он может накопить 10 миллионов тенге на свой накопительный пенсионный счет, не считая инвестиционного дохода ЕНПФ. Поэтому есть категория, которая сегодня вступает (на работу — прим.автора), для них этот вопрос может быть отрегулирован», имея в виду возможность досрочного выхода на пенсию при накоплении 12,5 миллиона тенге для женщин и 8,9 миллиона тенге для мужчин.

«А для той категории, которой сегодня 45-50 лет, эти вопросы могут возникнуть, поэтому эти вопросы будем отдельно рассматривать», — пояснила министр.